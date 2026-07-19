"PAK": طهران هاجمت مقرنا في أربيل بالفوسفور الأبيض

شفق نيوز- أربيل

كشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض PAK، يوم الأحد، عن استهداف مقره في أربيل، من قبل إيران بـ"الفسفور الأبيض".

وقال الحزب في بيان له: لقد استخدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هجومها الدروني فجر اليوم على أحد مقراتنا، ذخائر ممزوجة بالفسفور الأبيض".

وأضاف أنه "بناءً على مشاهدة وفحص حالة 9 من البيشمركة الجرحى في هذا الهجوم، وعلى ضوء الحرائق الواسعة التي اندلعت في البيئة والموقع المستهدف، فإن الذخائر المستخدمة في هذا الهجوم كانت تحتوي على الفسفور الأبيض".

وأكد أن "هذا الهجوم ليس مجرد جريمة فحسب، بل هو انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في وقت الحرب. إن استخدام مثل هذه الذخائر التي تؤدي إلى حرق البشر وتدمير البيئة يتنافى مع مبادئ الإنسانية والالتزامات الدولية للدول"، داعيا المجتمع الدولي "ألا يترك هذه الجريمة دون رد".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى أنه "يُنتظر من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، دفاعاً عن أمن وحقوق مواطنيهما وسلامة بيئتهما، التصدي لهذه التجاوزات والهجمات العسكرية الإيرانية".

وفجر اليوم الأحد، أُصيب ثمانية من عناصر قوات البيشمركة التابعة لحزب الحرية الكوردستاني الإيراني، جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مخيماً تابعاً للحزب في منطقة دارشكران غربي أربيل، فيما وُصفت إصابات عدد منهم بالحرجة.

وقال القيادي في الحزب، ريباز شريفي، لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة استهدفت المخيم الذي تتمركز فيه قوات تابعة لحزب الحرية الكوردستاني الإيراني، ما أسفر عن إصابة ثمانية من أفراد البيشمركة.

وسبق أن تعرض مخيم تابع للاجئين الكورد الإيرانيين في ناحية دارشكران، في 13 تموز الجاري، لهجوم بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، بفارق دقائق بين الضربات، من دون تسجيل خسائر بشرية حينها، وفق مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان.