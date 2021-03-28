حزب مناهض لنظام طهران يتهم إيران بقتل أثنين من عناصره بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن حزب الحياة الحرة الكردستانية يوم الأحد عن مقتل اثنين من كوادره في منطقة “جم شلير” في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية.

وكشفت القيادة المشتركة لحزب الحياة الحرة الكوردستانية، عبر بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، عن هوية مقاتلين اثنين من الحزب تعرضوا إلى مؤامرة في منطقة “جم شلير” التابعة لمدينة بنجوين.

وقال بيان حزب الحياة الحرة الكوردستانية، إن “مجموعة من كوادرنا توجهت إلى منطقة جم شلير من أجل لقاء شخصين بناء على طلب منهما".

وأضاف البيان "الشخصان المأجوران كانا حاضرين في المكان، ومخططين بشكل مسبق لتنفيذ المؤامرة، وعندما أتيحت لهم الفرصة قاموا باستهداف رفاقنا، مما تسبب في استشهاد كل من المقاتل زاغروس ماني والمقاتل شفكر جيا.”

واتهم بيان حزب الحياة الحرة الكوردستاني وقوف النظام الإيراني وراء المؤامرة التي أدت مقتل إلى العنصرين.