حزب لاهور شيخ جنكي يوجه نداءً إلى القضاء في كوردستان والعراق

شفق نيوز- السليمانية

وجّه حزب جبهة الشعب، الذي يتزعمه لاهور شيخ جنكي، يوم الاثنين، نداءً إلى مجلسي القضاء في كوردستان والعراق، بالتدخل في قضية شيخ جنكي.

وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اليوم، تمر 10 أشهر كاملة على جريمة (لاله زار)، حيث قامت القوات المسلحة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، بقرار وإشراف من رئيس الاتحاد الوطني، بالهجوم على منزل لاهور شيخ جنكي، عضو المجلس الأعلى لأمن الإقليم، والنائب المنتخب في برلمان كوردستان".

وأضاف: "بعد مقتل وإصابة عدد من الاشخاص، تم اعتقال لاهور وآخرين، وبعد مرور عدة أشهر وبدون إجراءات محاكمة، تم إطلاق سراح عدد منهم، وحالياً لا يزال (27) محتجزين في سجون أمن السليمانية وقوات (كوماندوز) الاتحاد الوطني".

وأوضح الحزب، أن "ما يثير القلق والانتباه هو التباطؤ في أعمال محكمة السليمانية التي أصبحت جزءاً من البرامج والسيناريوهات المرسومة من قبل مسؤولي الاتحاد الوطني وخرجت عن مسارها الطبيعي".

ووجه الحزب دعوة، إلى "مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان بالتدخل في هذه القضية بموجب القانون، وألا يسمحوا بعد الآن لمحكمة السليمانية بطمس هذه القضية والتهرب من قرارات محكمة التمييز في الإقليم".

وكان لاهور شيخ جنكي قد مثل لأول مرة أمام قاضٍ في محكمة السليمانية يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2026، قبل أن يقرر القاضي إحالة الملف إلى محكمة التمييز في إقليم كوردستان بأربيل لمزيد من التدقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة 22 آب/ أغسطس 2025، عندما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب فندق "لاله زار" في السليمانية بين قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة بافل طالباني، وأخرى موالية للاهور شيخ جنكي، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، أعقبها اعتقال لاهور شيخ جنكي وعشرات من أنصاره.

وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، أطلقت السلطات سراح محسن خوشناو، الحارس الشخصي للاهور شيخ جنكي، مع 11 معتقلاً آخرين من قضية "لاله زار"، كما أُفرج في 9 من الشهر ذاته عن 14 معتقلاً آخر، بينهم ياسين برزنجي المسؤول عن حماية منزل لاهور شيخ جنكي، فيما سبق ذلك إطلاق سراح دفعات أخرى من المعتقلين خلال الأشهر الماضية.