حزب كوردي يهاجم بغداد: جففت المصادر الاقتصادية لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محمد حاجي محمود، يوم السبت، أن الحكومة العراقية تريد تجفيف المصادر الاقتصادية لحكومة إقليم كوردستان.

ودعا محمود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الأطراف إلى "إيقاف هذه المهزلة"، مردفاً بالقول: "لا تضعوا مصير الشعب تحت رحمة المغرضين".

وأكد أن "ما يحدث الآن في بغداد، یعبر عن الوجه الحقيقي للحكومة العراقية تجاه المواطنين الكورد"، مشيرا الى ان "الحكومة الاتحادية منعت تصدير النفط، كما منعت تصدير منتجات المزارعين الكورد إلى المدن العراقية، وأعادوها إلى المدن الكوردستانية".

ورأى محمود، أن "كل هذا يعد مؤشراً واضحاً على أن الحكومة الاتحادية لا تعتبر الكورد وشعب إقليم كوردستان مواطنين عراقيين"، معرباً عن أمله من حكومة إقليم كوردستان وبرلمان الإقليم، ورئاسة الإقليم، والقضاء، أن "تتعامل بمسؤوليتها الوطنية مع هذا الوضع".