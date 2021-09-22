المجلس الكوردي يحتج ضد "ممارسات" الإدارة الذاتية في سوريا

شفق نيوز/ قرر المجلس الوطني الكوردي، يوم الأربعاء، البدء بتنظيم احتجاجات ضد "ممارسات" وقرارات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بعد رفع الأخيرة لأسعار الخبز والمازوت في مناطقها.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لأحزاب المجلس الوطني الكوردي في مدينة القامشلي لمناقشة تداعيات رفع الإدارة الذاتية لسعر المازوت وفرض ضرائب واتاوات على المواطنين وما تعانيه المنطقة من ظروف اقتصادية صعبة.

وقال طاهر حصاف، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي لوكالة شفق نيوز إن "المجلس الوطني الكوردي قرر خلال اجتماع اليوم تنظيم اعتصامات جماهيرية في كافة المجالس المحلية لمدن وبلدات المنطقة وذلك يوم الأحد ٢٠٢١/٩/٢٦ الساعة الحادية عشرة صباحا".

ونوه حصاف إلى أن الاعتصامات تأتي "للتنديد ورفض ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) المسيطر على الإدارة الذاتية من رفع أسعار المازوت وفرض الضرائب والاتاوات على الأهالي وخلق أزمات ورفع أسعار الخبز والسكر إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجونها".

واشار حصاف إلى "ضرورة العمل عبر النشاطات السلمية لإيصال صوت ومعاناة شعبنا للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وتسليط الضوء عل ما تشهده المنطقة من انتهاكات وممارسات تهدف لتهجير ما تبقى من شعبنا".

وأمس الثلاثاء قال المجلس الوطني الكوردي في بيان إن "ما يحدث الآن من ممارسات سلطة PYD واستفرادها بالقرارات حتى في استهداف قوت المواطن ولقمة عيشه، دون رادع ولا رقيب أو حسيب، ما هو إلا دفع البقية الباقية من أبناء شعبنا مرة أخرى للبحث عن سبل الهجرة قسراً ".

وادان المجلس "بشدّة تجاهل مطالب الناس والاستهتار بها، يطالب بإلغاء قرار رفع الأسعار مرة أخرى، وتلبية مطالب الناس المشروعة، ويرفض الحجج الواهية التي يتستّرون بها على السرقات ونهب الخيرات وما يجنونه من الموارد، وفرض الضرائب الباهظة والإتاوات على المواطنين".

وتشهد مناطق الإدارة الذاتية أوضاعا اقتصادية صعبة إثر رفع الإدارة الذاتية مؤخراً لأسعار الطحين والمازوت ما تسبب برفع أسعار الخبز والشحن وأجور النقل وكافة المواد والبضائع.