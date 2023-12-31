حزب كوردي يقيم شكوى قضائية ضد معمل "فرنسي" وآخر محلي في السليمانية

شفق نيوز/ قرر حزب "الخضر" الكوردستاني، يوم الأحد، تقديم شكوى قضائية ضد معمل "لافارج" الفرنسي لإنتاج الأسمنت في السليمانية بسبب الأضرار الصحية الناجمة عن عملية صناعة السمنت.

وقال رئيس الحزب ملكو بازياني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أنه "وبعد تقديم أكثر من 5 آلاف شكوى موقعة من مواطنين في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية حول الأضرار الناجمة من صناعة الأسمنت في بعض معامل السليمانية وبالخصوص معملي لافارج و طاسلوجا قررنا إقامة شكوى قضائية في المحكمة الاتحادية العراقية".

وأضاف أنه "قبل فترة أقمنا دعوى قضائية ضد معمل لافارج الفرنسي في كوردستان، لكن لغاية الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق تلك الشركة بالرغم من حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين جراء عملية التصنيع غير العلمية لهذا قررنا تقديم الشكوى لدى المحكمة الاتحادية".

وتابع "بخصوص معمل اسمنت طاسلوجا فقد توصلوا اليوم معنا وتعهدوا بمعالجة جميع المشكلات التي تؤثر على صحة المواطنين". وبين بازياني انه "خلال الفترة من العام 2012 ولغاية 2023 تم تسجيل أكثر من 75 الف مرض مزمن بسبب المخلفات البيئية"، مؤكدا أنه "يوميا يتم تسجل قرابة 20 حالة إصابة بالأمراض السرطانية في مستشفى هيوا أغلبها من أهالي السليمانية و لأسباب بيئية".

وأوضح بازياني انهم سيطالبون بتعويض المتضررين كون معظم المرضى يصرفون آلاف الدولارات للحصول على العلاج اللازم لتلك الأمراض، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين بمراجعة مقر الحزب لتسجيل شكواهم لدى اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في السابع من شهر كانون الاول الجاري والتي سجلت قرابة 5 الف شكوى موقعة من قبل المواطنين.