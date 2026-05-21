حزب كوردي إيراني ينفي تلقيه السلاح من ترمب: محاولة جديدة للتصعيد

شفق نيوز- السليمانية

رفضت المتحدثة باسم حزب الحياة الحرة الكوردستاني كلاويج أورين، يوم الخميس، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تزويد الكورد بالسلاح، معتبرة أن هذه التصريحات تحمل رسائل تهديد ومحاولة لدفع إيران نحو التصعيد ضد القوى الكوردية.

وقالت أورين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن على ترمب أن "يوضح الجهة التي قدم لها السلاح"، داعية الأحزاب الكوردية التي ربما تلقت دعماً عسكرياً إلى إعلان ذلك بشكل واضح "حتى لا يزداد الوضع تعقيداً".

وأضافت أن المنطقة تشهد "تدخلاً جديداً ضد إيران قد يكون قصير الأمد لكنه مؤثر"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين تتفقان على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، فضلا عن أهمية مضيق هرمز بالنسبة للصين وما قد يرافق ذلك من تفاهمات واتفاقات دولية.

وأكدت أورين أن حزب الحياة الحرة الكوردستاني "يمتلك قوته السياسية والعسكرية الخاصة داخل إيران وشرق كردستان"، مشددة على أن الحزب "لم يتلق أي أسلحة من أي جهة".

وأضافت: "إذا كانت الولايات المتحدة قد زودت بعض القوى بالسلاح فعليها أن تعلن ذلك بشكل صريح، وتوضح لأي جهات أو أحزاب قدم هذا الدعم".

وعدّت المتحدثة تصريحات ترمب بمثابة "تهديد للكورد ومحاولة لدفع إيران ضدهم"، مؤكدة أن تلك التصريحات تهدف أيضاً إلى "كسر ثقة الشعب بالقوى الكوردية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال في إحدى تصريحاته قبل أيام، أنه تزويد بعض الأحزاب الكوردية بالسلاح، استعدادا لأي تحرك في الداخل الإيراني.