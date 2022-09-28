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قتيلان وجرحى بالقصف الذي استهدف مقار حزب كوردي إيراني معارض في كويسنجق بأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-28T08:15:46+0000
قتيلان وجرحى بالقصف الذي استهدف مقار حزب كوردي إيراني معارض في كويسنجق بأربيل

شفق نيوز/ اعلن حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، يوم الاربعاء، تكبده الكثير من الخسائر البشرية جراء القصف الايراني على مقراتهم.

وقال رئيس حزب حرية كوردستان حسين يزداپنا لوكالة شفق نيوز ان "القصف الايراني على مقراتنا في قضاء كويسنجق كان بعدد كبير من الصواريخ".

واشار يزدانپنا الى ان " الحزب تكبد خسائر بشرية كبيرة ".

بدوره قال شيروان جلال مدير مستشفى "الشهيد الدكتور خالد" في قضاء كويسنجق، لوكالة شفق نيوز، إن المستشفى استقبل لغاية الآن حالتي وفاة بينهما امرأة وسبعة جرحى بينهم فتى في مقتبل العمر جراء القصف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هؤلاء الضحايا هم من ذوي المقاتلين التابعين لحزب حزب حرية كوردستان "pak".

وافاد مصدر محلي، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت منطقة في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الهجوم حصل قبل قليل بطائرة مسيرة مفخخة ايرانية ومن الممكن ان تكون قد استهدفت مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض".

من جهتها قالت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان مقتضب، إن محور "پردي" في محافظة اربيل تعرض لقصف صباح اليوم.

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