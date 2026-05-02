"كاكه حمه" يحذر من الوقوع بـ"الفخ" مع رئيس الوزراء المكلف

شفق نيوز- السليمانية

دعا سكرتير الحزب الاشتراكي الكوردستاني، حمه حجي محمود، يوم السبت، القوى السياسية الكوردية إلى عدم الوقوع مجدداً في "فخ الالتزامات" تجاه رئيس الوزراء العراقي المكلف قبل ضمان حقوق إقليم كوردستان.

وقال محمود، خلال مؤتمر صحفي عقد في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "على الحزبين الكورديين (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي) عدم التسرع في تقديم التهنئة أو عقد لقاءات بروتوكولية مع رئيس الوزراء المكلف، لأن ذلك قد يكرر الأخطاء التي وقعت في المرات السابقة مع محمد شياع السوداني وغيرهم من رؤساء الحكومات".

وأضاف أن "الأجدى هو الجلوس أولاً مع رئيس الوزراء الجديد والتوصل إلى اتفاق واضح يضمن حقوق إقليم كوردستان وحقوق الكورد، وعند تنفيذ هذه الالتزامات يمكن حينها تقديم الدعم الكامل له"، معتبراً أن "تقديم الدعم أو التهنئة قبل أي اتفاق يُعد خطأً سياسياً".

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي في الإقليم، قال محمود إن "تفعيل برلمان إقليم كوردستان وحده لن يؤدي إلى تغيير حقيقي"، مبيناً أن "المعادلة السياسية ستبقى على حالها، حيث تبقى مواقع الحزب الديمقراطي للحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني للاتحاد الوطني".

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، تطرق محمود إلى تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قائلاً إن "التوقعات التي سبقت الحرب لم تكن دقيقة، إذ كان يُعتقد أن إيران لن تصمد طويلاً، لكن مجريات الأحداث والنتائج أثبتت عكس ذلك"، مبينا أن "دخول إيران في مفاوضات حالياً يُعد دليلاً على أنها خرجت بنتائج إيجابية، وليس كما كان يُشاع عن خسارتها".

وأكد محمود في ختام حديثه أن "إقليم كوردستان يجب أن يبقى محايداً وألا ينخرط في هذه الصراعات الإقليمية"، مشدداً على أن "الإقليم بعيد أساساً عن محاور هذه المواجهات، ومن الضروري الحفاظ على هذا الموقف".

ووصل رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بهدف إجراء مباحثات مع القادة الكورد للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن وفداً من الإطار التنسيقي يرافق الزيدي في زيارته.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ومسؤولين حكوميين، وقياديين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانوا في استقبال الزيدي والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار أربيل الدولي.

وأضاف أن الزيدي وأعضاء وفده سيجتمعون مع الزعيم الكوردي الرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إضافة إلى لقائه رئيس حكومة الإقليم للتباحث بشأن البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية.