حزب كوردي يتحدث عن "فرصة ذهبية" لحل خلافات النفط مع بغداد: ستؤمن الرواتب

شفق نيوز - السليمانية

أكد مقرر تيار الموقف الوطني في كوردستان علي حمه صالح، يوم الاحد، أن قيمة التجارة المحلية بالمنتجات النفطية في الإقليم وصلت إلى نحو 250 مليون دولار شهرياً، كاشفاً عن امكانية حل الخلافات النفطية مع الحكومة الاتحادية من خلال "فرصة ذهبية".

وقال حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق يطالب بالنفط المنتج في الإقليم، وأن الحكومة الاتحادية مستعدة لدفع 16 دولاراً عن كل برميل منتج لصالح الشركات المشغلة".

وبيّن أن "بغداد ستوفر احتياجات الإقليم من البنزين والنفط كما هو الحال في باقي محافظات العراق"، معتبراً أن "هذه الخطوة تمثل "فرصة ذهبية" ستُسهم في تأمين مرتبات موظفي الإقليم".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تطالب بالإبقاء على 100 ألف برميل يومياً لتلبية الطلب المحلي"، مشدداً على "أهمية ربط كوردستان بباقي المدن العراقية في ما يتعلق بإمدادات النفط والوقود".

وأوضح أن "التجارة المحلية في هذا القطاع الحيوي تمثل مورداً مالياً كبيراً، حيث تقدر بنحو 250 مليون دولار شهرياً، ما يبرز الحاجة إلى إدارة أكثر تنسيقاً بين أربيل وبغداد".

وأكد مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ جميع الالتزامات التي فرضتها الحكومة الاتحادية، بما يخص نفط الإقليم وتصديره عبر شركة "سومو" وتحويل عائدات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية، داعياً بغداد لإنهاء "سياسة حرمان" مواطني كوردستان من رواتبهم.