حزب كوردي معارض يعلن سقوط خمسة قتلى وعشرات الجرحى بالقصف الإيراني لمقارهم بالإقليم

شفق نيوز/ كشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، يوم الأربعاء، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق التابع لأربيل أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.

وقال المتحدث باسم الحزب أردلان خسروي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن لدينا خمسة قتلى و50 جريحا".

بدوره قال مدير صحة قضاء كويسنجق شيروان جلال، إنه لغاية الآن استقبل مستشفى القضاء العام قتيلين و12 جريحا جراء القصف الإيراني.

ووجه وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف إلى قضاء كوسنجق، بينما وجه محافظ اربيل أوميد خوشناو بدخول جميع المنظمات الاغاثية حالة التأهب لإسعاف المصابين.