حزب كوردي معارض لإيران: قصف تركي استهدف مواقعنا في السليمانية

شفق نيوز/ افاد قيادي في حزب الحياة الحرة الكوردستاني- پژاک- المعارض لإيران، يوم الثلاثاء، بتعرض مواقع للحزب في السليمانية إلى قصف جوي تركي.

وقال القيادي الذي طلب عدم الإشارة لاسمه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن القصف التركي استهدف مواقعنا في بنجوين، حيث لا وجود لمقرات تابعة لحزب العمال الكوردستاني في هذه المناطق.

وأضاف أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بحقول ومزارع الفلاحين لسكان المنطقة، وسوف نعلن عن تفاصيل القصف كاملة في بيان رسمي يصدر لاحقاً.

وكان زانا عبد الرحمن قائم مقام بنجوين قال لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف قرى (بناويان، سالياو، كآني ميران، وقزلجو) ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار.