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حزب كوردي: تركيا نادمة على الاعتراف بإقليم كوردستان وتطمع بالموصل وكركوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-21T14:16:23+0000
حزب كوردي: تركيا نادمة على الاعتراف بإقليم كوردستان وتطمع بالموصل وكركوك

شفق نيوز/ ندد أعضاء وممثلو حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في إقليم كوردستان يوم الجمعة بالقصف التركي المستمر الذي يطال مناطق في الإقليم، محذرين في الوقت ذاته من استمرار أطماع انقرة في الاستيلاء على مدينتي الموصل وكركوك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثلو الحزب في أربيل بشأن العمليات العسكرية التركية في إقليم كوردستان لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

ووجه العضو محمد شريف رسالة إلى الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، داعيا إياه إلى توحيد الأمة الكوردية لمواجهة المخاطر والتحديات لما يتمتع به الزعيم من نفوذ دولي إضافة إلى نضاله الدولي ومن سن مبكرة في القضية الكوردية.

وقال شريف، خلال المؤتمر، إن "الدولة التركية لم ترغب قط بأن يكون للكورد إطار قانوني، وهي تقول دائما: إنها قد ارتكبت خطأ بتأييدها انشاء كيان جنوب كوردستان (إقليم كوردستان)، وإنها لن تكرر هذا الخطأ في غرب كوردستان (المناطق الكوردية في سوريا)". 

وأضاف أن "الدولة التركية المحتلة تقول صراحة إن كركوك والموصل تابعتان لها، وهذه المقولة ليست بجديدة وهي ممتدة منذ عصر الدولة العثمانية"، مردفا بالقول إن "الدولة التركية هدفها إبادة الشعب الكوردي، وهذا واضح وجلي فعندما أجرى الإقليم الاستفتاء اتحدت مع إيران وسوريا والعراق ضد الكورد".

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