حزب كوردي: الهجمات على إقليم كوردستان "ظالمة" وتخدم طموحات نتنياهو

شفق نيوز- السليمانية

وصف المتحدث الرسمي باسم جماعة العدل الإسلامية الكوردستانية، محمد حكيم، يوم الثلاثاء، الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان في العراق وإيران بأنها "ظالمة"، معتبراً أنها تأتي في إطار صراعات إقليمية تسعى إلى تعزيز نفوذ أطراف معينة في المنطقة.

وقال حكيم، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الهجمات على إيران وإقليم كوردستان هي هجمات ظالمة، وتهدف إلى أن يصبح بنيامين نتنياهو اللاعب الأبرز في المنطقة".

وأضاف: "لا أعتقد أن إيران ستنهار، لكن الحرب أمر سيئ"، مشدداً على ضرورة "إبداء التضامن مع الكورد في شرق كوردستان (إيران) في ظل التطورات الراهنة".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين القوى السياسية الكوردية، أشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني هما حليفان"، داعياً إلى تعزيز التفاهم والتنسيق بينهما في هذه المرحلة الحساسة.

وأكد حكيم، في ختام حديثه، أن استمرار التوترات سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، ما يتطلب مواقف موحدة لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.