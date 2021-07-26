حزب كوردستاني يحذر من قرار حكومي يقلل المساحات الخضراء في الاقليم

شفق نيوز/ ندد حزب "الخضر" الكوردستاني المعني بشؤون البيئة، يوم الاحد، قرار وزراة الزراعة في اقليم كوردستان القاضي بإحالة المشاتل الحكومية الى القطاع الخاص.

وقال رئيس الحزب ملكو بازياني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم مع عدد من اعضاء الحزب، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن قرار وزراة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان غير مرحب به ونرفضه، مشيراً إلى أن له تداعيات كبيرة في المستقبل.

وأضاف أن القرار سيقلل من المساحة الخضراء في الاقليم، موضحاً أن هناك 5 مشاتل حكومية في مدينة السليمانية و6 مشاتل في اربيل و4 في دهوك، اذا احيلت الى القطاع الخاص سوف ترتفع اسعار الشتلة من الف دينار الى عشرة الاف دينار وهو ما يؤثر على تشجيع الناس في شراء الشتلات ما يؤدي الى تقليل المساحة الخضراء.

من جانبها قالت مسؤولة علاقات الحزب تريه ناصح، لوكالة شفق نيوز، إن هناك مساحة خضراء تقدر نسبتها 8% في محافظة السليمانية وهي نسبة جيدة, لكن تخوفنا أن تقل تلك النسبة اذا تم تطبيق هذا القرار.

وأضافت أنه في حال تطبيق هذا القرار سنعاني من انخفاض في نسبة المساحة الخضراء إضافة الى مخاطر البيئة, مطالبة وزراة الزراعة في حكومة الاقليم بالغاء القرار وعدم احالتها الى القطاع الخاص.

وتأسس حزب الخضر الكوردستاني قبل 4 سنوات وله أكثر من 6 الاف عضو يعملون على حماية البيئة والطبيعة ولا يتبع اي جهة سياسية.