حزب كوردستاني يتهم تركيا باستخدام غاز قاتل في قصف مخيم اللاجئين بمخمور

شفق نيوز/ أتهم ممثل حزب الشعوب الديمقراطي HDP في إقليم كوردستان يوم الخميس تركيا باستخدام غاز قاتل في القصف الذي طال مخيم مخمور للاجئين.

وقال ممثل الحزب في الإقليم كريم ويسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "تركيا تهاجم اجزاء كوردستان الأربعة بالطائرات في السماء، وفي الأرض بقواتها الخاصة، وبتنظيم داعش ولا تعرف حدودا لذلك، ولهذا السبب ينبغي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف (الناتو) اتخاذ موقف من قصف مخيم اللاجئين في مخمور، وعدم التزام الصمت إزاء ذلك".

كما أشار إلى أن "شخصين قُتلا فيما أصيب 11 آخرون بجروح بأسلحة مميتة في القصف الذي طال المخيم"، مضيفا أن "الإصابات تثبت استخدام مادة مماثلة للأسلحة الكيماوية".

وكانت قيادة حماية مخيم "الشهيد رستم جوي" للاجئين الكورد الأتراك في قضاء مخمور، قد افادت يوم الأربعاء، بأن إثنين من أفراد قواتها قتلا بينما أُصيب العشرات في القصف الجوي الذي شنته المقاتلات الحربية مساء أمس الأول.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أفادت أمس، تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراج، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

وقالت الدفاع التركية: طائراتنا استهدفت مواقع الإرهابيين في قراج على عمق 165 كلم وسنجار على عمق 85 كلم شمالي العراق وديريك على عمق 9 كلم شمالي سوريا

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان ومصدر أمني قد افادا بأن طائرات تركية قصفت مساء الثلاثاء مخيم مخمور بمحافظة نينوى والواقع على بعد 50 كيلومترا جنوب أربيل، ومواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبال قره جوخ.

ويضم المخيم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وجاء قصف مخيم مخمور بالتزامن مع قصف جوي عنيف طال أهداف لحزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار.

و أدانت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، قيام الطائرات التركية المسيرة بتنفيذ ضربات في مدينتي سنجار ومخمور في محافظة نينوى، مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني.