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حزب كوردستاني يتحدث عن رغبة بغداد بإنفصال إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-13T10:11:03+0000
حزب كوردستاني يتحدث عن رغبة بغداد بإنفصال إقليم كوردستان

شفق نيوز/ رأى المنسق العام لحركة الاصلاح والتنمية في اقليم كوردستان محمد بازياني يوم الجمعة إن مجلس النواب والحكومة الاتحادية يرغبان و"بشكل علني" بإستقلال الاقليم عن العراق.

يأتي هذا بعد ان رفض البرلمانيون الشيعة والسنة على التوافق في جلسة فجر يوم الخميس (12 تشرين الثاني) مع الكتل الكوردستانية في المضي بإقرار قانون العجز المالي الذي يغطي رواتب الموظفين والعاملين لدى القطاع العام للأشهر الاخيرة من العام الحالي.

واضاف بازياني في منشور له على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "البرلمان والحكومة العراقية يقولان لنا وبشكل علني اذهبوا وازحيوا اقليم كوردستان من على عاتقنا ولا نريد منكم شيئا، وتمتعوا بالخيرات التي تمتلكونها انتم وشعبكم".

ونوه الى الاوضاع التي يمرُّ بها العراق والمنطقة، متسائلا : أليست الفرصة مؤاتية لمن يحلمون باعلان الدولة الكوردية"؟.

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