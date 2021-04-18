حزب كوردستاني معارض لإيران يعلن اعتقال أحد اعضائه بتهمة التجسس في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الثوار وكادحي كوردستان المعارض للنظام في إيران يوم الأحد عن اعتقال أحد اعضائه بتهمة التجسس في مدينة السليمانية في إقليم كوردستان.

وكان الحزب قد أعلن عن اختفاء أحد اعضائه في السليمانية قبل قرابة خمسة أيام.

وقال الحزب في بيان اليوم، انه في يوم 13 من شهر نيسان الجاري تم اعتقال عضو الجمعية "سمكو بنفشي" في السليمانية من قبل القوات الأمنية.

وذكر البيان انه وبعد مضي عدة أيام تم ابلاغنا بأن ذلك الشخص المومأ إليه أُلقي القبض عليه من قبل أحدى الأمنية في إقليم كوردستان بتهمة التجسس، مشيرأً إلى أن الجمعية تنتظر النتائج النهائية للتحقيقات، وقرار المحكمة.