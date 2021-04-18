سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حزب كوردستاني معارض لإيران يعلن اعتقال أحد اعضائه بتهمة التجسس في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T05:17:00+0000
حزب كوردستاني معارض لإيران يعلن اعتقال أحد اعضائه بتهمة التجسس في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الثوار وكادحي كوردستان المعارض للنظام في إيران يوم الأحد عن اعتقال أحد اعضائه بتهمة التجسس في مدينة السليمانية في إقليم كوردستان.

وكان الحزب قد أعلن عن اختفاء أحد اعضائه في السليمانية قبل قرابة خمسة أيام.

وقال الحزب في بيان اليوم، انه في يوم 13 من شهر نيسان الجاري تم اعتقال عضو  الجمعية "سمكو بنفشي" في السليمانية من قبل القوات الأمنية.

وذكر البيان انه وبعد مضي عدة أيام تم ابلاغنا بأن ذلك الشخص المومأ إليه أُلقي القبض عليه من قبل أحدى الأمنية في إقليم كوردستان بتهمة التجسس، مشيرأً إلى أن الجمعية تنتظر النتائج النهائية للتحقيقات، وقرار المحكمة.

related

اقليم كوردستان يعيد فتح معبر حدودي اخر مع إيران

Date: 2020-05-02 13:30:02
اقليم كوردستان يعيد فتح معبر حدودي اخر مع إيران

حكومة إقليم كوردستان تنفي تواجد "إسرائيليين" على اراضيها

Date: 2020-12-05 08:41:23
حكومة إقليم كوردستان تنفي تواجد "إسرائيليين" على اراضيها

إيران تعلن افتتاح اربعة منافذ حدودية رسمية مع اقليم كوردستان

Date: 2019-08-20 12:29:45
إيران تعلن افتتاح اربعة منافذ حدودية رسمية مع اقليم كوردستان

هزة ارضية تضرب حدود محافظة في اقليم كوردستان

Date: 2019-06-13 08:42:37
هزة ارضية تضرب حدود محافظة في اقليم كوردستان

طهران تقحم السليمانية بقضية الاحتجاجات في إيران

Date: 2019-11-21 13:01:08
طهران تقحم السليمانية بقضية الاحتجاجات في إيران

إقليم كوردستان: لن نستورد الكهرباء من إيران

Date: 2021-02-18 08:45:37
إقليم كوردستان: لن نستورد الكهرباء من إيران

إيران تقر بقصف اقليم كوردستان بطائرات

Date: 2019-07-12 16:36:30
إيران تقر بقصف اقليم كوردستان بطائرات

القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية

Date: 2019-05-22 18:45:15
القبض على متهم صدر بحقه 12 أمراً في السليمانية