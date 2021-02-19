حزب في إقليم كوردستان يغيّر أسمه

شفق نيوز/ صوّت أعضاء المؤتمر الرابع للجماعة الإسلامية الكوردستانية وبالأغلبية اليوم الجمعة على تغيير اسم الحزب الذي ينشط في إقليم كوردستان العراق.

وصوت الأعضاء خلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الرابع للجماعة على تغيير اسم الحزب من "الجماعة الإسلامية" إلى "جماعة العدل الكوردستانية/العراق".

وعقدت الجماعة، يوم الخميس، مؤتمرها الرابع في مدينة السليمانية وأعادت انتخاب علي بابير كرئيس للجماعة.

وافاد مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، بأن حزب الجماعة الاسلامية الكوردستانية عقد أمس مؤتمره الرابع في مدينة السليمانية، مبينا ان المؤتمرين قرروا تغيير اسم "امير" الجماعة الاسلامية الى "رئيس" الجماعة الاسلامية الكوردستانية.

واضاف ان المؤتمر اعاد انتخاب امير الجماعة السابق علي بابير ليصبح رئيسا للحزب للفترة القادمة.

من جهة أخرى قرر المؤتمر وبضغط من الكتلة النسائية في المؤتمر رفع تمثيل النساء من 15 بالمائة ليصبح 20 بالمائة.