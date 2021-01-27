حزب في إقليم كوردستان يحذفُ الفيلم الإيراني من موقعه الرسمي

شفق نيوز/ أعلنت الجماعة الإسلامية الكوردستانية يوم الاربعاء حذف فيلم "توكل" من موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، مؤكدة عدم تعرضها إلى ضغوطات من قبل أية جهة، وانها قامت بهذا الأمر بملء إرادتها.

وقالت الجماعة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، ان "حذف المادة من المواقع الالكتروني للجماعة له علاقة باستراتيجية ومبادئ العمل الخاصة بها"، موضحة "إننا لسنا اعلاما يعمل فقط من اجل زيادة عدد المعجبين من خلال التشويه".

وعرضت ايران مؤخرا فيلماً وثائقياً تدور احداثه عن مساعدة ايران لإقليم كوردستان عندما اقترب التنظيم المتشدد من اطراف اربيل، وقيام قائد فيلق القدس الايراني السابق الجنرال قاسم سليماني بالذهاب إلى اقليم كوردستان بهدف إيقاف زحف عناصر داعش.

ودائما ما يتطرق مسؤولون ايرانيون رفيعو المستوى الى قيام سليماني بمنع سقوط اربيل بيد داعش مثلما ابعد تهديدات التنظيم عن بغداد ودمشق.

ويؤكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ان ايران قدمت يد العون الى اقليم كوردستان خلال التصدي لداعش الا انه في الوقت ذاته ينفي ما يتم تداوله من مبالغات حول المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الجنرال قاسم سليماني في حينها.

وفنّد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت سيناريو الفيلم الذي تدور احداثه حول محاولة تنظيم داعش فرض سيطرته على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في صيف عام 2014.

كشفت دائرة شؤون العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان العراق في تصريح لوكالة شفق نيوز، يوم الاحد عن تسليمها القنصلية الإيرانية العامة في أربيل مذكرة إحتجاجاً على فيلم وثائقي.