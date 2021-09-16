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حزب جديد ينضم إلى قائمة التحالف الكوردستاني الانتخابية بين الاتحاد الوطني والتغيير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T09:37:21+0000
حزب جديد ينضم إلى قائمة التحالف الكوردستاني الانتخابية بين الاتحاد الوطني والتغيير

شفق نيوز/ اجتمع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني بإشراف زعيم الحزب بافل طالباني اليوم الخميس مع وفد من التحالف الوطني الكوردستاني برئاسة آرام قادر.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع انعقد بين الجانبين في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني.

وأشارت المعلومات إلى أن التحالف الوطني الكوردستاني اعلن عن دعمه خلال الاجتماع لقائمة التحالف الكوردستاني بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير.

وشكل الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، في مطلع شهر آيار الماضي، تحالفاً باسم "كوردستان" لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة ضمن قائمة انتخابية واحدة.

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