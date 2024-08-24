حزب تركي مؤيد للكورد وحركة كوردستانية ينندان بقصف السليمانية ويطالبان بـ"ردّة فعل" تجاه الإبادة

شفق نيو/ أدان حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للكورد وحركة التغيير الكوردستانية، يوم السبت، استهداف تركيا لصحفيتين في السليمانية وطالبا بـ"ردّة فعل" شعبية تجاه الإبادة الجماعية التي ترتكبها أنقرة، وتوسيع رقعة الاحتجاجات ضد الاعتداءات التركية.

وقال حكمت هاتيپ ممثل الحزب في اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي في اربيل حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "تركيا استهدفت امس سيارة للصحفيين في منطقة سيد صادق بالسليمانية مما ادى الى مقتل صحفيتين هما ( كولستان تارا ) و( هيرو بهاء الدين) اضافة الى جرح 6 أشخاص آخرين"، متهماً "تركيا بقتل الأطفال والنساء والأبرياء دون تمييز".

واشار الى أن "استهداف الصحفيين يأتي ضمن خطة ممنهجة لأنهم ينقلون جرائم تركيا بحق شعب كوردستان الى العالم".

وأكد حكمت أن "هذه النوعية من الهجمات لن تجعل نضال النساء الصحفيات يضعف"، مطالباً منظمات حقوق الإنسان بعدم غض النظر عن هذه الجرائم والانتهاكات".

كما دعا ابناء شعب كوردستان الى "إظهار رد فعل تجاه هذه الابادة الجماعية".

من جانبها، دعت حركة التغيير الكوردية إلى توسيع رقعة الاحتجاجات ضد الاعتداءات التركية على اراضي إقليم كوردستان ووصفت استهداف الصحفيين بـ"العمل الإرهابي".

وحثّ دلير عبد الخالق المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، الأطراف السياسية الكوردية على توحيد الرؤى والمواقف حيال هذا الاعتداءات التي ازدادت خلال الفترة الحالية.

ودعا الأطراف الكوردية ومنظمات المجتمع المدني الى توسيع دائرة الاحتجاجات للمطالبة بإيقاف الاعتداءات المستمرة والتي تطال الأبرياء في كوردستان من قبل الجيش التركي، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل.

وبين عبد الخالق ان "ما يجري الآن هو انتهاك للأمن القومي العراقي وأن الحكومة العراقية هي أولى بالرد".

وتابع أن "حكومة الإقليم معنية بالرد ايضاً لكن بغداد يجب أن تكون في المقدمة لان العمليات التركية تستهدف اراضي العراق ومواطنين عراقيين".

ووفقاً لمعلومات حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة تابعة لشركة "جتر" كانت تقل صحفيتين على الطريق الرابط بين قضاء سيد صادق وحلبجة ذهبتا لتصوير برنامج تلفزيوني.

وأكدت المعلومات أن القتيلتين هما "هيرو بهاء الدين"، 29 عاماً من إقليم كوردستان، و"كلستان تارا" من سكان شمال كوردستان (تركيا)، كما أصيب صحفي آخر كان يرافقهما بجروح طفيفة ويتلقى العلاج في مستشفى قضاء سيد صادق فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.