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حزب العمال يؤكد انسحاب القوات التركية من مواقع في منطقة حدودية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-03T12:30:16+0000
حزب العمال يؤكد انسحاب القوات التركية من مواقع في منطقة حدودية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ صرح مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال في جبال قنديل بإقليم كوردستان هيوا زاكروس يوم الخميس بأن قوات الحزب أجبرت الجيش التركي على الانسحاب من ثلاثة مواقع في منطقة "أفشين" بالشريط الحدودي بين الإقليم وتركيا.

وقال زاكروس لوكالة شفق نيوز، إن الاشتباكات مستمرة مع الجيش التركي وتم اجباره على الانسحاب من ثلاثة مواقع وهي: وادي ماران ووادي كونفرانس وتابورا عربان.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكوردستاني في وقت سابق من اليوم أن قوات "الكريلا" التابعة للحزب تمكنت من إجبار القوات التركية على الإنسحاب من 3 مناطق في "أفشين" بمحافظة دهوك.

وقالت تلك الوسائل "نتيجة لصمود ومقاومة قوات (الكريلا) قد أُجبرت القوات التركية المحتلة على الانسحاب من مناطق: (دولا ماران، ودولا كنفرانس، وتابورا عربان) في أفشين".

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 نيسان الماضي بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقتي متينا وأفشين-باسيان في كوردستان.

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