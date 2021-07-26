حزب العمال يهاجم نقطة عسكرية لقوات البيشمركة في خليفان شمال اربيل

شفق نيوز/ اعلنت قيادة اركان وزارة البيشمركة، يوم الاثنين، عن تعرض نقطة عسكرية لقوات البيشمركة الى هجوم مسلح من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني، شمالي محافظة اربيل.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مجموعة من عناصر حزب العمال اطلقت النار مساء اليوم على قوات البيشمركة في منطقة تقع بين خليفان وبيخمة، ورد عليهم البيشمركة".

واشارت الى انه "بحسب المعلومات الاولية فإن هناك اضرارا جراء الهجوم".

يشار الى ان حزب العمال الكوردستاني، استهدف في شهر حزيران الماضي عنصرا من القوات البيشمركة في محافظة دهوك، بسلاح قناص.

وفي الشهر نفسه، شن عناصر حزب العمال هجوما على قوات البيشمركة في جبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى.

ولم يوضح البيان فيما اذا كانت الخسائر في صفوف حزب العمال الكوردستاني ام في صفوف البيشمركة.