حزب العمال يقصف مطاراً تتخذه القوات التركية مقراً لها في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، بأن حزب العمال الكوردستاني قصف مطاراً في ناحية بامرني بمحافظة دهوك تتخذه القوات التركية مقراً لها.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عناصر حزب العمال الكوردستاني قصفوا مطار بامرني التي تتواجد فيه القوات التركية منذ عام 1996 بعدد من قذائف المدفعية، دون ذكر الخسائر.

واضاف المصدر أن "الجيش التركي قام بالرد على الهجوم واطلق عدد من قذائف المدفعية باتجاه جبل المتين المطل على ناحية بامرني شمال دهوك". ومطار بامرني هو مطار قديم بني خلال حقبة الملكية العراقية ويقع في منطقة بين مدينتي زاخو ودهوك.