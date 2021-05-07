حزب العمال يعلن مقتل 7 عناصر من قواته في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني يوم الجمعة عن مصرع سبعة عناصر من الـ" گـریلا" في المعارك التي خاضوها ضد القوات التركية في إقليم كوردستان.

وقال الحزب في البيان اليوم ان هؤلاء جميعهم لقوا حتفهم يوم الثالث من شهر آيار في منطقة "آفشين" في محافظة دهوك.

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 نيسان الماضي بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقتي متينا وأفشين-باسيان في كوردستان.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، في الثالث من آيار الجاري، القائم بأعمال السفارة التركية في بغداد، احتجاجا على زيارة وزير الدفاع التركي إلى الأراضي العراقية "دون تنسيق"، فيما وصفت التواجد التركي "بغير المشروع".

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها