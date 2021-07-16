حزب العمال يعلن مقتل 5 جنود أتراك في دهوك وانقرة "تُحيد" اثنين من "الگـریلا"

شفق نيوز/ أعلن حزب العمال الكوردستاني يوم الجمعة مقتل عنصرين من قوات الجيش التركي في اشتباكات دارت مع "الگـریلا" في منطقة "بادينان" في إقليم كوردستان.

وقالت وحدات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال إنها نفذت نشاطين عسكريين بتاريخ 15 من شهر تموز الجاري أسفر احدهما عن مقتل ثلاثة جنود، والثاني ادى الى مقتل جنديين آخرين.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه تركيا اليوم الجمعة عن تحييد عنصرين من حزب العمال الكوردستاني وهما "باريش سويدان وإمرة يلدزر" ، اللذان كانا يحاولان إرسال متفجرات إلى تركيا ، في عملية في دهوك لجهاز الاستخبارات التركي.