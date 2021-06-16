حزب العمال يعلن مقتل 3 عناصر من قواته في منطقة "بادينان" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني يوم الأربعاء مقتل ثلاثة من عناصره في معارك مع الجيش التركي في منطقة "بادينان" في إقليم كوردستان.

وقال الحزب في بيان اليوم، إن ثلاثة من عناصره لقوا حتفهم بتاريخ 29 و31 من شهر آيار المنصرم في منطقة "الزاب".

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 نيسان الماضي بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقتي متينا وأفشين-باسيان في كوردستان.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.