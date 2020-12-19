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حزب العمال يعلن قتل قرابة 1000 جندي تركي في عمليات غالبيتها باقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-19T10:30:35+0000
حزب العمال يعلن قتل قرابة 1000 جندي تركي في عمليات غالبيتها باقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مركز الاعلام والمطبوعات التابع لقوات حماية الشعب  HPGالجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، يوم السبت عن قتل قرابة 1000 عنصر من قوات الجيش التركي فيما قُتل  أكثر من 200 مقاتلا من الكريلا خلال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء.

ونشر المركز تقريرا اليوم عن العمليات العسكرية الجوية للجيش التركي، والحاق الهزيمة به من قبل "الكريلا" في المناطق الكوردية في تركيا اضافة الى اقليم كوردستان العراق خلال العام 2020.

وذكر المركز انه خلال العام قُتل 946 جنديا تركيا مقابل 227 من مقاتلي حزب العمال، مشيرا الى مقتل ضابطين من قوات حرس الحدود العراقي بهجوم للجيش التركي.

ونوه التقرير الى ان 24 مدنيا لقوا حتفهم من بينهم اربعة اطفال وامرأتان، منوها الى انه ومنذ العام 2017 ولغاية الان سقط 173 ضحية من مواطني الاقليم جراء الهجمات العسكرية التركية.

وبحسب التقرير فان قوات حماية الشعب نفذت 393 نشاطا عسكريا غالبيتها في اقليم كوردستان مقابل 275 هجوما جويا و120 عملية عسكرية تركية.

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