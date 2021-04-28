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حزب العمال يعلن حصيلة معاركه ضد الجيش التركي في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-28T19:28:15+0000
حزب العمال يعلن حصيلة معاركه ضد الجيش التركي في اقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم الأربعاء، حصيلة المعارك التي خاضها ضد الهجمات التركية الأخيرة على المناطق الحدودية داخل أراضي إقليم كوردستان.

وقال مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، هيوا زاكروس، لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج المعارك والاشتباكات بين مسلحي حزب العمال منذ 23 من نيسان الحالي أسفرت عن مقتل 57 من أفراد الجيش التركي".

وأضاف زاكروس، أن "العمليات نتج عنها أيضا، الاستيلاء على أسلحة منها قذيفة RBG ورشاشة BKC وقذيفة MPT 55".

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من عناصر الجيش التركي أصيبوا في المعارك التي وقعت بمناطق متفرقة في افا شين ونيروه وكرد مام رش"، مؤكدا أن "المعارك بين حزبه والجيش التركي مستمرة لغاية الآن".

وكانت القوات التركية قد تمكنت خلال الساعات الماضية، من السيطرة على مواقع حيوية في بلدات وقرى حدودية عراقية محاذية للأراضي التركية، بعد انسحاب مسلحي حزب العمال الكردستاني منها.

وأكد الجيش التركي، في بيان له، أن قواته كبدت حزب العمال الكوردستاني خسائر فادحة خلال العمليات العسكرية التي شهدتها اليومين الماضيين، شمالي العراق.

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