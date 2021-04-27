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حزب العمال يدكّون بقصف صاروخي قاعدة عسكرية للجيش التركي في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-27T10:26:40+0000
حزب العمال يدكّون بقصف صاروخي قاعدة عسكرية للجيش التركي في دهوك

شفق نيوز/ تعرضت قاعدة عسكرية للجيش التركي في محافظة دهوك اليوم الثلاثاء إلى قصف صاروخي شنه عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عناصر الحزب هاجموا بصاروخين قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة "شيلادزي" في دهوك.

وفي السياق أُصيب ثلاثة من عمال صيانة الكهرباء في ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك عندما انفجرت عليهم عبوة ناسفة.

واوضح مصدر امني لوكالة شفق نيوز ان التيار الكهربائي انقطع عن 76 قرية في المنطقة يوم أمس الأثنين ليتوجه فريق من صيانة الكهرباء إلى مكان الخلل قبل ظهر اليوم لإصلاحه إلّا أن عبوة ناسفة  انفجرت على الفريق أثناء الصيانة وادى الى جرح ثلاثة من عمال الصيانة  وتم نقلهم الى  المستشفى بدهوك.

يذكر ان الجيش التركي يقوم بعمليات عسكرية منذ أيام في مناطق ناحية "كاني ماسي" واقامت نقاطا عسكرية في مواقع استراتيجية بقرى في الناحية.

 كما شهدت المناطق اشتباكات بين عناصر حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي الذي كثف من القصف المدفعي والجوي على المنطقة.

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