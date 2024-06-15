حزب العمال يحتجز ثلاثة شبان في دهوك ووالد احدهم يروي التفاصيل

شفق نيوز/ أكد مواطن من ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، وهو والد لشاب مفقود قبل أكثر من أسبوع رفقة اثنين من أقرانه، بأن الشباب الثلاثة المفقودين الآن في قبضة عناصر حزب العمال الكوردستاني وأنهم ما زالوا على قيد الحياة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تلقى اتصالا من أحد عناصر الحزب ليلة أمس حيث أكد له ان الشباب الثلاثة محتجزون لديهم، وأشار الى أنهم ما زالوا أحياء، ولكن لم يتم تحديد مكان احتجازهم بشكل دقيق.

وناشد والد الشاب المحتجز، سكان المنطقة عدم نشر الشائعات حول مصير، ومكان المحتجزين على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب زيادة القلق والتوتر بين العائلات والسكان المحليين.

جدير بالذكر أن الشباب الثلاثة الذين تتراوح اعمارهم بين 25 و30 عاما، قد خرجوا قبل حوالي أسبوع من شيلادزي التابعة لقضاء العمادية في شمال دهوك وانقطع الاتصال بهم في اليوم الأول من اختفائهم.