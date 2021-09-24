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حزب العمال يتهم تركيا بقتل عناصر من الحزب بالكيمياوي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-24T12:26:01+0000
حزب العمال يتهم تركيا بقتل عناصر من الحزب بالكيمياوي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مركز الاعلام والمطبوعات التابعة لقوات حماية الشعب (HPG) الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني يوم الجمعة بمقتل ثلاثة من عناصر الحزب بهجوم بالأسلحة الكيمياوية شنه الجيش التركي بمنطقة التل الأحمر في "آفاشين" بإقليم كوردستان.

وجاء في بيان صادر عن مركز الإعلام، إنه "في 15 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري أعلنا بأن الجيش التركي لم يتمكن من التقدم بسبب مقاومة وصمود قواتنا ليستخدم الغاز السام في التل الأحمر" مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي الحزب.

وندد البيان باستخدام تركيا لتلك الغازات المحرمة دوليا، قائلا إن الضحايا الذين سقطوا جرائه من مقاتليه هم: (بوتان، زنارین، و دلال).

وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري قد صرح يوم الأربعاء 22 من شهر أيلول الجاري بإخلاء أكثر من 800 قرية من سكانها وتركها بلا خدمات جراء القتال والمواجهات بين حزب العمال الكوردستاني، والقوات المسلحة التركية في المناطق الحدودية للإقليم.

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