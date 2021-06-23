حزب العمال: تركيا احتلت 100 كم من إقليم كوردستان واستخدمت الأسلحة الكيمياوية فيها

شفق نيوز/ نشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكوردستاني يوم الأربعاء إحصائية كبيرة لعدد قتلاه وقتلى الجيش التركي في المعارك التي دارات على أرض إقليم كوردستان خلال قرابة 60 يوما.

وقالت تلك الوسائل إن 238 جنديا تركيا قتلوا وبالمقابل قُتل 39 مقاتل من عناصر الحزب خلال الشهرين الماضيين.

ووفقا للإحصائية فإن القوات التركية شنت 230 هجوما برياً وجوياً على إقليم كوردستان.

"القوات التركية تحتل حاليا 100 كم من أراضي إقليم كوردستان مع استخدامها الأسلحة الكيمياوية لأكثر من 12 مرة خلال الشهرين الفائتين"، وفقا لتلك الوسائل.