حزب العمال: انسحاب الجيش التركي من مناطق في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مركز الإعلام والمطبوعات التابع لقوات حماية الشعب (HPG) الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، يوم الجمعة، أنه بسبب لجوئه إلى الخيار العسكري فإن الجيش التركي بدأ بالانسحاب من بعض المناطق في إقليم كوردستان.

ووفقا لتقرير صادر (HPG) اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه "خلال الأشهر الستة الماضية نفذ مقاتلو حزب العمال الكوردستاني 599 هجوما ضد الجيش التركي وقتل 670 جنديا من عناصر الجيش، بالمقابل استخدم الجيش التركي اسلحة كيميائية 232 مرة".

كما أشار التقرير إلى مقتل 101 مقاتل من حزب العمال الكوردستاني في مواجهات مع الجيش التركي في مناطق "أفشين، ومتينا، والزاب" وقُتل 32 عنصرا آخر بالأسلحة الكيميائية".

وذكر التقرير أن "السبب الرئيسي وراء انسحاب الجيش التركي يعود إلى العمليات العسكرية المكثفة التي قامت بها قوات حزب العمال في مناطق القتال بطريقة القيام بأنشطة يومية مختلفة ضد القواعد العسكرية التركية ونقاط التفتيش في تلك المناطق التي يمنع الحزب الجيش التركي من تحقيق التوازن بين قواته فيها، وفرض سيطرته عليها".

وتابع حزب العمال في تقريره أن "انسحاب الجيش التركي من منطقة (طابور العرب) هو ليست المرة الأولى، وسابقا وفي شهر حزيران من العام الحالي انسحب من منطقة (متينا) اثر تحركات قوات الحزب، ثم شرعت القوات التركية بمحاولة غزو جديدة في المنطقة لكنها فشلت".