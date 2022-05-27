حزب العمال الكوردستاني ينأى بنفسه عن قصف دهوك ويتهم تركيا بشن الهجوم

شفق نيوز/ نفى مركز إعلام قوات حماية الشعب (HPJ) الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، يوم الجمعة، قصفه لحدود بلدة "بامرني" في محافظة دهوك الذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين صفوف المدنيين.

وذكر المركز في بيان اليوم، أن "دولة تركيا هاجمت مواطنينا في جنوب كوردستان (إقليم كوردستان) عندما كانوا في نزهة مما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء بينهم طفلان".

وأضاف البيان أن قوات حماية الشعب "الكريلا" وجهت ضربة "قاتلة" للجيش التركي في الإقليم.

وكان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان قد اعلن، أمس الخميس، سقوط ضحايا اثنين من المدنيين وإصابة إثنين آخرين في قصف صاروخي شنه "إرهابيو" حزب العمال الكوردستاني على قرية تابعة لناحية بامرني بمحافظة دهوك.

وأدلى شهود عيان في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، مساء الخميس، بتفاصيل جديدة عن القصف الذي تعرضت له إحدى قرى المحافظة وأدى لسقوط ضحايا وإصابة آخرين أغلبهم أطفال.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان "اهالي قرية (زيوه) كانوا يحتفلون بالقرب من قرية (اردنا) التابعة لناحية بامرني في قضاء العمادية شمالي دهوك، عندما سقطت قذيفتا مدفع بالقرب من المحتفلين، وأسفر عن مصرع ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 سنوات وجرح طفل اخر بعمر 8 سنوات وهو الآن راقد في مستشفى الطوارئ بدهوك".

والد الطفل المصاب أوضح لشفق نيوز، ان ابنه أصيب بشظايا القصف في ذراعه وصدره ولكن حالته الصحية مستقرة الآن".

يشار إلى أن لدى أهالي دهوك تقليد متوارث للاحتفاء بفصل الربيع، حيث يتجمع أهالي كل قرية ويتوجهون إلى خارج القرى ويمارسون ألعاباً تراثية إلى جانب الرقصة الكوردية الشهيرة "الدبكة" مع إعداد الأكلات الكوردية، وهذه كانت إحدى تلك الاحتفالات التي انتهت هذه النهاية المؤسفة.