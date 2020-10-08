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حزب العمال الكوردستاني ينفي إرسال مقاتلين إلى أرمينيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T13:32:56+0000
حزب العمال الكوردستاني ينفي إرسال مقاتلين إلى أرمينيا

شفق نيوز/ نفى حزب العمال الكوردستاني يوم الخميس وجود مسلحين تابعين له يقاتلون الى جانب ارمينيا في حربها ضد اذربيجان في اقليم ناغورنو قرباخ المتنازع عليه بين البلدين .

وقال زاكروس هيوا المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في جبل قنديل شمال اقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، ان "الهدف من هذه الشائعات هو لزعزعة الاستقرار وابقاء الحرب مستعرة في ذلك الاقليم"، متهما تركيا بالترويج لهذه الشائعات .

ونفى المتحدث وجود اي مسلح للعمال الكوردستاني في ناغورنو قرباخ، مشيرا الى ان حزبه ى يتدخل في  الصراع بين اذربيجان وارمينيا .

وكانت القيادة العسكرية الاذربيجانية قد اتهمت حزب العمال الكوردستاني بنقل مسلحين له من العراق  وسوريا  للقتال الى جانب ارمينيا .

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