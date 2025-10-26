حزب العمال الكوردستاني يعلن سحب عناصره من تركيا إلى العراق

شفق نيوز- أنقرة

أعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم الأحد، سحب جميع عناصره من تركيا إلى شمال العراق.

ويأتي الإعلان بعد أشهر من إعلان الحزب إلقاء سلاحه، وإنهاء النزاع المسلح مع أنقرة الذي دام عقودا.

وكان حزب العمال الكوردستاني (PKK)، أعلن أمس السبت، أنه سيتخذ "خطوة تاريخية" جديدة يوم الأحد، تماشيا مع دعوة زعيمه عبد الله أوجلان لحل التنظيم والقرارات المتخذة في مؤتمره الثاني عشر.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني قد أعلن أنه عقد مؤتمره الثاني عشر في الفترة من 5 إلى 7 أيار/ مايو الماضي، واتخذ قرارًا بحل نفسه، وذلك بعد دعوة عبد الله أوجلان في 27 شباط/ فبراير.

وفي 11 تموز/ يوليو وخلال حفل أقيم في كهف جاسنة على حدود قضاء دوكان في السليمانية، أحرقت مجموعة من أعضاء المنظمة أسلحتها "كدليل على حسن النية لتعزيز عملية الحل".

في الحفل، قامت مجموعة من 30 شخصًا، من بينهم الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي لمنظومة مجتمعات كوردستان (KCK) هوليا أوران التي تحمل الاسم الحركي "بسة حوزات" (Bese Hozat)، بإحراق أسلحتها.

وتتزامن خطوة حزب العمال الكوردستاني المذكورة مع اجتماع وفد حزب المساواة والديمقراطية (DEM Party) في إمرالي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومن المتوقع أن يزور الوفد إمرالي أيضا للقاء أوجلان قبل اجتماع اللجنة البرلمانية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر.