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حزب العمال الكوردستاني يستهدف عجلة عسكرية لقوات البيشمركة شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-18T09:37:53+0000
حزب العمال الكوردستاني يستهدف عجلة عسكرية لقوات البيشمركة شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد وكيل وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان سربست لزكين يوم الأربعاء بأن مسلحي حزب العمال الكوردستاني استهدفوا بواسطة لغم أرضي عجلة عسكرية لقوات البيشمركة في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

ونقل مركز الإعلام في وزارة البيشمركة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن لزكين قوله، إن مسلحي الـPKK قاموا اليوم الـ18 من شهر آب بتفجير لغم أرضي زرعوه على قارعة طريق تسلكه قوات البيشمركة والناس المدنيون.

وأضاف أن اللغم انفجر على عجلة لقوات البيشمركة، مشيراً إلى أن الإنفجار لم يسفر عن خسائر بالأرواح باستثناء إصابة عنصر من البيشمركة بجروح طفيفة.

وكيل وزارة البيشمركة تابع بالقول: نريد أن نحيط الرأي العام وشعب كوردستان علماً بأن حزب العمال قد كرر مثل هذه السلوكيات ضمن حدود المهام المناطة بالبيشمركة ، كما أنه يقوم بأعمال تخريبية مما يشكل خطراً على الحدود وعلى المدنيين.

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