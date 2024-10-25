حزب العمال الكوردستاني يتبنى هجوم انقرة

شفق نيوز/ أعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف العاصمة التركية انقرة اول امس الاربعاء.

وقال الحزب في بيان ان، "الهجوم تم تنفيذه من قبل مجموعة باسم (طابور الخالدين) التابعة للحزب و نفذه عنصران باسم ( اسيا علي ) و ( روژكار هيلين)".

ومنذ أول أمس الأربعاء شنت القوات التركية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة شمال العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجوم المسلح الذي طال مجمع الصناعات الجوية والفضائية في منطقة كهرمان كازان في العاصمة التركية أنقرة.