حزب العمال الكوردستاني يتبنى هجومين منفصلين على البيشمركة في دهوك

شفق نيوز/ أعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم الخميس، مسؤوليته عن هجومين منفصلين بطائرات مسيرة استهدفت نقطتين تابعتين لقوات البيشمركة في قضاء قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عناصر الحزب نفذوا العملية بـ"حساسية عالية" وعلى "نطاق محدود" بهدف منع ما وصفه بمحاولة لغلاق الطريق الحيوي الذي يربط بين منطقة زاب وجبل كارة. وهما من المواقع الجبلية الوعرة التي يتخذها مقاتلو الحزب قواعد لهم في عملياتهم ضد الجيش التركي.

وأوضح أن إحدى النقطتين المستهدفتين تقع في منطقة سبق وأن شهدت مقتل اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني خلال اشتباكات مسلحة في وقت سابق مع الجيش التركي.

وأضاف أن قوات البيشمركة كانت قد شرعت مؤخراً في بناء قواعد ونقاط عسكرية في الموقع نفسه وهو ما اعتبره الحزب تصعيداً خطيراً وتهديداً إستراتيجياً مباشراً لمواقع تواجده في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق ما وصفه الحزب بـ"الحصار العسكري" المفروض على قواته من قبل الجيش التركي والذي يواصل منذ سنوات تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي العراقية مستهدفاً مواقع الحزب في مناطق متعددة من إقليم كوردستان.

ويوم أمس الأول الثلاثاء، أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، عن إصابة خمسة عناصر من صفوف البيشمركة بهجومين بطائرات مسيرة استهدفت مواقع لتلك القوات في محافظة دهوك.

وقال مجلس أمن الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيماً إرهابياً هاجم، صباح الثلاثاء وأمس الاثنين، قواعد لقوات البيشمركة ضمن حدود محافظة دهوك عبر هجومين منفصلين باستخدام طائرات مسيرة مما أسفر عن إصابة خمسة من أفراد البيشمركة".

وبحسب البيان، فإن حالة المصابين مستقرة، مؤكداً أن قوات البيشمركة تتمتع بروح معنوية عالية ومستعدة لمواجهة أي مخططات أو اعتداءات عدائية.