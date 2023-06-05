حزب "الخضر" يعلن المشاركة في انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أعلن حزب "الخضر" الكوردستاني اليوم الاثنين، أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية في كوردستان المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من شهر حزيران من كل عام، وهو يوافق ايضاً ذكرى تأسيس الحزب.

وقال رئيس حزب "الخضر"، ملكو بازياني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحزب قرر المشاركة في الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان وذلك لكون الوضع السياسي في الاقليم والعراق بحاجة إلى مشاركة أوسع للأطراف السياسية".

واضاف "الوضع السياسي في الاقليم يتطلع الى تكاتف الجهود ونبذ الخلافات من أجل مصلحة الإقليم".

وحول نشاطاتهم البيئية، أكد بازياني أنهم قاموا بالعديد من النشاطات البيئية خلال العام الماضي، كما قدموا شكوى قضائية ضد شركة إسمنت بازيان التي تسببت في التلوث البيئي في السليمانية.

واضاف "نحن مستمرون في عمليات تشجير الأماكن العامة والمدارس في عموم السليمانية".

ويعد يوم البيئة العالمي أحد الأيام الدولية للاحتفاء بالبيئة، منذ العام 1973 حيث أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا اليوم مخصصاً للاحتفاء بالبيئة، وتم الاحتفاء بهذا اليوم ليكون أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي.

واستضافت السويد يوم البيئة العالمي في العام 2022، وكانت احتفالات يوم البيئة العالمي لذلك العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، مع التركيز على "العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة".