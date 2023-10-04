حزب الخضر اليساري التركي يدعو أحزاب إقليم كوردستان لدعمه في عقد مؤتمره الثاني بأنقرة

شفق نيوز/ دعا نواب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) ، اليوم الأربعاء، جميع الأحزاب الكوردية في إقليم كوردستان العراق لدعمهم في عقد المؤتمر التأسيسي لحزب الخضر اليساري YSP الذي سيُعقد في انقرة.

وقالت النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP في البرلمان التركي "سمية بوز" خلال مؤتمر صحفي عقدته في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز إن "حزب الخضر اليساري (YSP) أنهى استعداداته لعقد مؤتمره التأسيسي الثاني في انقرة، وهذا يتطلب من جميع الأحزاب الكوردية في اقليم كوردستان دعمنا في عقد المؤتمر في ظل هذه الظروف المتأزمة".

وأضافت ان "المؤتمر سيُعقد في الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقدمنا دعوات لجميع الأحزاب الكوردية في كل أجزاء كوردستان، واليوم قام وفد من حزب الشعوب الديمقراطي بزيارة مكتب العلاقات للاتحاد الوطني الكوردستاني، ودعوناهم رسمياً إلى المؤتمر الثاني لحزب الخضر اليساري YSP، وسنقوم بزيارة عدة جهات سياسية أخرى في إقليم كوردستان بالهدف نفسه".