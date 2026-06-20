حزب الخضر الكوردستاني يدعو لنشر "الثقافة الخضراء"

شفق نيوز- السليمانية

دعا حزب الخضر الكوردستاني، يوم السبت، الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كوردستان، إلى تبني مبادرة بيئية وطنية تهدف إلى نشر الثقافة الخضراء وتعزيز جهود حماية البيئة، من خلال استبدال باقات الزهور بالأشجار والنباتات في المناسبات والفعاليات الرسمية.

وذكر الحزب في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "هذه الدعوة تأتي في إطار السعي لترسيخ ثقافة بيئية مستدامة تسهم في الحفاظ على الطبيعة وزيادة المساحات الخضراء في إقليم كوردستان".

وطالب حزب الخضر، الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والثقافية والناشطين، بأن "يقدموا أشجار السرو أو مختلف أنواع النباتات كهدية في المناسبات الرسمية واحتفالات تأسيس الأحزاب والمنظمات، بدلاً من باقات الزهور التقليدية".

وأوضح أن "هذه الخطوة من شأنها أن تحول المناسبات والاحتفالات إلى فرصة عملية لخدمة البيئة وزيادة الغطاء النباتي في كوردستان، بما ينعكس إيجاباً على المشهد البيئي والجمالي في المدن والمؤسسات".

وأشار الحزب إلى أن "اعتمد هذا النهج منذ فترة طويلة ضمن سياسته التنظيمية، حيث دأب على تقديم النباتات والأشجار كهدايا في معظم فعالياته ومناسباته الرسمية، في إطار التزامه بمبادئ حماية البيئة ونشر الوعي البيئي".

كما أكد أنه يتطلع إلى أن "تتحول هذه المبادرة إلى تقليد مشترك بين مختلف القوى السياسية والمدنية، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي في محيط المقار الحزبية والمؤسسات والمكاتب، ويساعد في حماية جزء مهم من الطبيعة الكوردستانية" .

وفي ختام بيانه، دعا حزب الخضر الكوردستاني جميع الأحزاب والمنظمات المدنية والفعاليات المجتمعية إلى الترحيب بهذه المبادرة والمشاركة الفعلية في ترسيخ ثقافة بيئية جديدة في إقليم كوردستان، عبر خطوات عملية تدعم التشجير وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة.