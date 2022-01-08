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حزبان كورديان يهنئان بارزاني بفوز الديمقراطي في الانتخابات العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-08T18:37:49+0000
حزبان كورديان يهنئان بارزاني بفوز الديمقراطي في الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، مع وفدين كورديين من حزب الحقوق والحريات (هاك بار) برئاسة لطيف اوزدمير وحزب الحرية (هودابار) برئاسة الرئيس العام للحزب زكريا يابيجي اوغلو، الاوضاع في تركيا بصورة عامة ووضع الكورد والاحزاب والمنظمات الكوردية التركية وعلاقاتها مع بعضها.

واوضح بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وفد (هاك بار) هنأ بارزاني بفوز الحزب الديمقراطي في انتخابات تشرين الاول الماضي".

واشار البيان الى ان "الجانبين سلطا خلال اللقاء الاضواء على الاوضاع السياسية التركية بصورة عامة ووضع الكورد والاحزاب والمنظمات الكوردية التركية والعلاقات بينها بصورة خاصة".

واضاف البيان ان "الاجتماع اكد على السلمية ولغة الحوار والحلول المدنية وكذلك العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاحزاب الكوردية التركية".

على صعيد متصل استقبل بارزاني في منتجع صلاح الدين باربيل وفدا من حزب الحرية (هودابار) برئاسة الرئيس العام للحزب زكريا يابيجي اوغلو.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه ان "الوفد الضيف هنأ بارزاني بفوز الحزب الديمقراطي في انتخابات تشرين الاول الماضي لمجلس النواب العراقي وفي الوقت نفسه عبر عن مواساتهم لسقوط عدد من الضحايا في الحرب ضد داعش مؤخرا وكذلك المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت اربيل".

واشار البيان الى ان "الجانبين تباحثا خلال اللقاء الاوضاع السياسية التركية واوضاع الكورد في هذا البلد، لافتا الى ان العلاقات بين الجانبين كانت محورا اخر في اللقاء".

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