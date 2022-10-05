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حزبان كورديان ينددان بتأجيل الانتخابات في الإقليم ويحملان ثلاثة أحزاب المسؤولية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-05T08:15:55+0000
حزبان كورديان ينددان بتأجيل الانتخابات في الإقليم ويحملان ثلاثة أحزاب المسؤولية

شفق نيوز/ نددت جماعة العدل الكوردستانية الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، يوم الأربعاء، بالمضي في تمديد برلمان كوردستان وإرجاء الانتخابات التشريعية عن موعدها المحدد في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي شيركو جودت، مع رئيس كتلة جماعة العدل عبد الستار مجيد مع اعضاء كتلتيهما وبرلمانيين رافضين لتمديد عمر البرلمان من بينهم علي حمه صالح عن كتلة التغيير.

وقال جودت في المؤتمر، ان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت حذرت في احاطتها أمام مجلس الأمن يوم أمس بشكل صريح بأن تمديد عمر البرلمان وتأجيل الانتخابات ستكون له تداعيات صعبة اقليم كوردستان

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف العصيبة نحمّل الأحزاب الثلاثة الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير مسؤولية تداعيات تمديد عمر البرلمان وتأجيل موعد اجراء الانتخابات عن موعدها المحدد

بدوره قال علي حمه صالح خلال مؤتمر، انه من المقرر تمديد عمر البرلمان عاما وأربعة أشهر وذلك لعدم توصل الأحزاب الثلاثة إلى اتفاق في اجراء الانتخابات.

ورأى انه لا يوجد أي مسوغ قانوني للبرلمان في مسألة تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أنه كان ينبغي اجراء انتخابات مبكرة في الاقليم وليس تأجيلها عن موعدها المحدد.

يأتي هذا في وقت قدمت فيه كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في مطلع الشهر الجاري طلبا رسميا إلى رئاسة برلمان الإقليم طالبت فيه بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية.

وتُعد هذه الدورة هي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان العراق، وقد أعلنت رئيسة البرلمان ريواز فائق في شهر أيلول الماضي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، تمديد الدورة الحالية للبرلمان.

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