حزام العالم يصل كوردستان.. "عكيد كابايل" يحتفل بإنجازه على أرضه

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بطل العالم في الملاكمة، الكوردي الشهير عكيد كابايل.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني هنأ، خلال اللقاء، الملاكم الكوردي وأشاد بإنجازه، بمناسبة فوزه بلقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل (WBC) التي أقيمت مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض.

واضاف البيان ان بارزاني عبّر عن خالص تمنياته للملاكم الكوردي العالمي بدوام التوفيق والنجاح، مؤكداً دعمه الكامل له في مسيرته الرياضية.

ونوه البيان إلى أن بطل العالم عكيد كابايل أعرب من جانبه، عن بالغ سعادته بزيارة إقليم كوردستان، مقدماً شكره لرئيس الحكومة على دعمه، ثم أهدى له حزام البطولة تعبيراً عن احترامه وتقديره.