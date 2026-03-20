أحزاب كوردستان إيران توجه دعوة عاجلة لبغداد والمجتمع الدولي

شفق نيوز- أربيل

دعا تحالف الأحزاب السياسية في كوردستان إيران، يوم الجمعة، إيران والمجتمع الدولي والحكومة العراقية إلى التحرك العاجل لوقف الهجمات التي تستهدف اللاجئين ومقار الأحزاب داخل إقليم كوردستان.

وذكر التحالف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إيران نفذت خلال 21 يوماً هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت مخيمات ومقار سياسية، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة العراق.

وأشار إلى أن هذه الهجمات عرضت حياة المدنيين للخطر وتسببت بنزوح عدد من العائلات، مطالباً بزيادة الضغط على طهران وتوفير الحماية للاجئين، فضلاً عن فتح تحقيق دولي بشأن تلك الاستهدافات.

ودعا التحالف الكوردي، الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم لحماية اللاجئين ومواجهة هذه الانتهاكات.