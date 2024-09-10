أحزاب اليسار الكوردي ترفع جملة مطالب قبيل إجراء انتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ طالبت أحزاب يسارية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القوى السياسية المشاركة في انتخابات الدورة البرلمانية السادسة بالإقليم، بالاحترام المتبادل بين المرشحين.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الكادحين، كوران جلال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "جميع الأحزاب الكوردية المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم، مطالبين بتجاوز جميع الخلافات وعدم اتباع سياسة التشهير، والحفاظ على قانونية الحملات الانتخابية".

وأضاف جلال، أن "المنظمات الدولية والمحلية مطالبة أيضاً بمراقبة العملية الانتخابية في إقليم كوردستان، من بداية الحملة ولغاية فرز الأصوات وإعلان النتائج".