أحزاب المعارضة في السليمانية تناقش اتساع رقعة الاحتجاجات بالمحافظة

شفق نيوز/ عقد الاتحاد الإسلامي والجيل الجديد اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة قضايا داخلية تخص شأن الاقليم واخرى تخص الشأن العراقي.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية؛ إن "وفدا من حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد زار مقر الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بحضور صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني".

واضاف ان "الاجتماع كان مخصصا لبحث جانبين أولهما مايخص الوضع الداخلي لاقليم كوردستان والخاص بالوضع الاقتصادي واتساع رقعة الاحتجاجات في السليمانية إضافة إلى موقف الأحزاب الكوردية من انتخابات برلمان كوردستان".

اما الجانب الآخر من الاجتماع فقد خصص لمناقشة الشأن العراقي ومراحل تشكيل الحكومة العراقية الجديد موقف القوى الكوردية من بعض القضايا المتعلقة بشأن الإقليم.